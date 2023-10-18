New York Times - Україна отримала близько 20 ракет ATACMS

https://racurs.ua/ua/n188416-new-york-times-ukrayina-otrymala-pryblyzno-20-raket-atacms.html

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Постачання ATACMS в Україну пройшло потай, оскільки ЗСУ хотіли застати росіян зненацька.

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США поставили Києву близько 20 ракет у модифікації з касетними боєприпасами, кожна з яких несе 950 невеликих бомб.

Тепер з появою ATACMS очікується, що Німеччина буде змушена передати свої Taurus, оскільки Шольц відмовлявся відправляти німецькі далекобійні ракети раніше за американців.

Так газета New York Times розповідає подробиці про передачу Україні американських ракет ATACMS.

За даними газети, США передали українським військовим ранню версію ракети, оснащеної касетною бойовою частиною, що містить 950 суббоєприпасів.

Влітку цього року США оголосили про постачання в Україну касетних боєприпасів, заборонених у багатьох країнах світу. США не підписували конвенцію про заборону касетних боєприпасів, але ймовірність їхнього використання американськими військовими була вкрай мала. Це також стало важливим чинником під час обговорення постачання ракет в Україну, пише New York Times.

За даними видання, побоювання спровокувати дії росії у відповідь були не єдиною причиною, через яку адміністрація Джо Байдена так довго відповідала на прохання України про ATACMS відмовою.

Зокрема, міністр оборони Ллойд Остін, який виступав проти поставок, вказував, що у США є лише обмежений запас таких ракет, а постачання їх Києву можуть призвести до зниження обороноздатності. Крім того, треба було враховувати проблеми з бюджетом — кожна така ракета коштує близько 1,5 млн дол.

У результаті Остін дав згоду на постачання тільки такої версії ATACMS, яка має дальність лише близько 160 км і оснащена касетними боєприпасами, здатними завдати максимальної шкоди незахищеним цілям, таким як літаки, пише видання.

Ясний сценарій використання ATACMS — для ударів ЗСУ по російських авіабазах — також став важливим фактором при ухваленні рішення, йдеться в статті.

Історія постачання

Президент Байден вирішив таємно відправити в Україну ATACMS через попередження про наступ росіян восени, пише Politico.

За даними видання у липні радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван доручив своїй команді розробити варіанти додаткового озброєння, яке США могли б надіслати в Україну і яке допомогло б українським військам у контрнаступі.

Варіант ATACMS із касетною частиною був логічною зброєю для виправляння в Україну, оскільки він не був частиною планів Пентагону, який хотів зберегти запас цих ракет, і українці могли використовувати його для більш ефективного знищення російських складів за лінією фронту.

Команда представила пропозицію Саллівану у службовій записці від 23 серпня. 28 серпня Салліван розпорядився внести цю пропозицію до порядку денного майбутньої зустрічі вищих посадових осіб адміністрації Байдена з питань національної безпеки.

На засіданні 30 серпня комітет одноголосно схвалив посилання зброї. Міністр оборони Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Міллі і держсекретар Блінкен підтримали цю пропозицію.

Байден передав цю новину президенту Зеленському під час зустрічі в Білому домі 21 вересня.

А американські чиновники таємно відправлення ATACMS в пакеті допомоги, оголошеному 21 вересня, в категорії касетних боєприпасів.