4 из 17 воздушных целей уничтожили силы ПВО за ночь

Рашисты в ночь на 19 октября совершили очередную воздушную атаку, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n188445-4-iz-17-vozdushnyh-celey-unichtojili-sily-pvo-za-noch.html

Ракурс

Російські загарбники у період з 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», ударними безпілотниками типу «Shahed», а також керованими авіаційними і зенітними ракетами.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що всього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об'єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу: