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Ракурс
Рашисти в ніч на 19 жовтня здійснили чергову повітряну атаку, фото: «Главком»

4 із 17 повітряних цілей знищили сили ППО за ніч

19 жов 2023, 09:38
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Російські загарбники у період з 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», ударними безпілотниками типу «Shahed», а також керованими авіаційними і зенітними ракетами.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що всього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об'єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

  • п’ять балістичних ракет «Іскандер М»;

  • одна зенітна керована ракета С-300;

  • одна керована авіаційна ракета Х-59;

  • одна крилата ракета, тип якої наразі уточнюється;

  • дев’ять ударних безпілотників типу «Shahed-136/131».

  • «Атаковано об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», — зазначають у Повітряних силах.

  • Сили ППО України знищили чотири повітряні цілі:

  • одну керовану авіаційну ракету Х-59;

  • три ударні безпілотники «Shahed-136/131».

Джерело: Ракурс


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