4 із 17 повітряних цілей знищили сили ППО за ніч

Рашисти в ніч на 19 жовтня здійснили чергову повітряну атаку, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n188445-4-iz-17-povitryanyh-ciley-znyschyly-syly-ppo-za-nich.html

Ракурс

Російські загарбники у період з 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», ударними безпілотниками типу «Shahed», а також керованими авіаційними і зенітними ракетами.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що всього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об'єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу: