4 із 17 повітряних цілей знищили сили ППО за ніч

4 із 17 повітряних цілей знищили сили ППО за нічhttps://racurs.ua/ua/n188445-4-iz-17-povitryanyh-ciley-znyschyly-syly-ppo-za-nich.htmlРакурс
Російські загарбники у період з 20.00 18 жовтня по 5.00 19 жовтня атакували Україну балістичними ракетами «Іскандер-М», ударними безпілотниками типу «Shahed», а також керованими авіаційними і зенітними ракетами.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що всього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об'єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:
п’ять балістичних ракет «Іскандер М»;
одна зенітна керована ракета С-300;
одна керована авіаційна ракета Х-59;
одна крилата ракета, тип якої наразі уточнюється;
дев’ять ударних безпілотників типу «Shahed-136/131».
«Атаковано об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», — зазначають у Повітряних силах.
Сили ППО України знищили чотири повітряні цілі:
одну керовану авіаційну ракету Х-59;
три ударні безпілотники «Shahed-136/131».