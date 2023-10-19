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Рашисти в ніч на 19 жовтня здійснили чергову повітряну атаку проти України, фото: VSN.ua

Трьох з шести «шахедів» знищили вночі сили ППО — Генштаб

19 жов 2023, 08:40
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У ніч на сьогодні, 19 жовтня, російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку по Україні, застосувавши шість ударних безпілотників типу «Shahed-136/131».


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Силами та засобами протиповітряної оборони три дрони-камікадзе знищено. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Крім того, під ранок військові з Повітряного командування «Схід» збили ракету над Криворізьким районом Дніпропетровської області, повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулої доби кремлівські терористи також завдали ракетних ударів по цивільних об'єктах у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі.

Джерело: Ракурс


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