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Захисники України ліквідували вже понад 290 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

630 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

19 жов 2023, 08:19
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 290 тис. 680 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб.


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Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 992 танки;
  • 9 тис. 437 бойових броньованих машин;
  • 6 тис. 983 одиниці артилерійських систем;
  • 818 одиниць РСЗВ;
  • 548 одиниць засобів ППО;
  • 320 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 318 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 534 крилаті ракети;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 985 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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