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Захисники України ліквідували вже понад 290 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
630 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n188442-630-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 290 тис. 680 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб.
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Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 992 танки;
- 9 тис. 437 бойових броньованих машин;
- 6 тис. 983 одиниці артилерійських систем;
- 818 одиниць РСЗВ;
- 548 одиниць засобів ППО;
- 320 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 318 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 534 крилаті ракети;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 985 одиниць спеціальної техніки.
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