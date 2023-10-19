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Защитники Украины ликвидировали более 290 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
630 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n188442-630-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 290 тис. 680 російських загарбників. За минулу добу цей показник зріс на 630 осіб.
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Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 992 танки;
- 9 тис. 437 бойових броньованих машин;
- 6 тис. 983 одиниці артилерійських систем;
- 818 одиниць РСЗВ;
- 548 одиниць засобів ППО;
- 320 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 318 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 534 крилаті ракети;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 337 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 985 одиниць спеціальної техніки.
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