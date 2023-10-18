Уничтожение новейшей российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n188437-kiberspecialisty-sbu-unichtojili-pyat-rossiyskih-kompleksov-videonabludeniya-video.html

Ракурс

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе «відключили» росіянам чотири комплекси «Муром» і один «Пергам», які окупанти використовували для цілодобового стеження за територією України.

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Вказана техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відповідне відео, на якому показано моменти влучання дронів у відповідну російську техніку.