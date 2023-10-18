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Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе «відключили» росіянам чотири комплекси «Муром» і один «Пергам», які окупанти використовували для цілодобового стеження за територією України.
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Вказана техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відповідне відео, на якому показано моменти влучання дронів у відповідну російську техніку.
Окрім того, кіберфахівці СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21», призначений для придушення супутникового зв’язку, — додають у СБУ.
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