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Ракурс
Уничтожение новейшей российской техники, скриншот видео

Киберспециалисты СБУ уничтожили пять российских комплексов видеонаблюдения (ВИДЕО)

18 окт 2023, 20:58
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Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе «відключили» росіянам чотири комплекси «Муром» і один «Пергам», які окупанти використовували для цілодобового стеження за територією України.


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Вказана техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відповідне відео, на якому показано моменти влучання дронів у відповідну російську техніку.

Окрім того, кіберфахівці СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21», призначений для придушення супутникового зв’язку, — додають у СБУ.

Источник: Ракурс


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