Знищення новітньої російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n188437-kiberfahivci-sbu-znyschyly-p-yat-rosiyskyh-kompleksiv-videosposterejennya-video.html

Ракурс

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе «відключили» росіянам чотири комплекси «Муром» і один «Пергам», які окупанти використовували для цілодобового стеження за територією України.

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Вказана техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомив прес-центр СБУ, опублікувавши відповідне відео, на якому показано моменти влучання дронів у відповідну російську техніку.