США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности по «гуманитарным паузам» в Газе

США наложили вето на проект резолюции по кризису в Израиле и Газе, фото: ООН

https://racurs.ua/n188446-ssha-nalojili-veto-na-rezoluciu-soveta-bezopasnosti-po-gumanitarnym-pauzam-v-gaze.html

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США вчора, 18 жовтня, наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка закликала до «гуманітарних пауз» для «доставки життєво необхідної допомоги мільйонам жителів Гази».

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Про це повідомляє прес-служба ООН.

У той час як 12 із 15 членів Ради проголосували за текст, запропонований Бразилією, один (Сполучені Штати) проголосував проти, а двоє (Росія та Велика Британія) утрималися, — вказано в повідомленні.

Голос «проти» будь-якого з п’яти постійних членів Ради Безпеки (Китаю, Франції, рф, Великої Британії чи США) припиняє дію будь-якого заходу, запропонованого їй.

Зазначається, що посол США Лінда Томас-Грінфілд пояснила вето тим, що «ця резолюція не згадувала право Ізраїлю на самооборону».

Ізраїль має право на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН, — додала посол, зазначивши, що це право було підтверджено Радою Безпеки в попередніх резолюціях щодо терористичних атак, «ця резолюція мала зробити те саме».

Вона зазначила, що хоча США не можуть підтримати резолюцію, вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з усіма членами Ради щодо кризи, «так само, як ми продовжуватимемо наголошувати на необхідності захисту цивільних осіб, включаючи представників ЗМІ, гуманітарних працівників та офіційних осіб ООН».

Посол також зазначила, що США також залучені до дипломатії на місцях, зокрема, маючи на увазі візит президента Джо Байдена та інших високопосадовців.