Пятый за 10 суток российский самолет сбили на Донетчине

Украинские военные сбили еще один российский штурмовик Су-25, фото: UAinfo

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Ракурс

Під Авдіївкою на Донеччині минулої доби, 18 жовтня, було збито російський штурмовик Су-25.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

За підтримки авіації ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку, наші воїни за минулу добу відбили три атаки ворога та збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Це вже п’ятий літак, збитий у Донецькій області за останні 10 діб, — наголосив він.

За словами Штупуна, рашисти досить активно використовують штурмову фронтову авіацію для підтримки своїх наступальних підрозділів — це здебільшого дозвукові літаки, які змушені підлітати близько до українських позицій.

Також ворог використовує по всьому таврійському напрямку Су-35 і Су-34, вони не заходять у зону дії нашого ППО, стріляють здалеку, бояться, — зазначив він.

Також Штупун повідомив, що минулу добу на Мелітопольському напрямку військовослужбовці ОСУВ «Таврія» просунулися на південний захід від села Вербове Запорізької області.

Ми просунулися до 400 м у певних напрямках, — зазначив він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»