РПЦ разоблачили на создании «православных ЧВК», фото: «Вокс Украина»

https://racurs.ua/n188453-rpc-sozdaet-pravoslavnye-chvk-dlya-voyny-v-ukraine-sbu.html

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У СБУ заявили про викриття керівництва російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території рф, котрі здійснюють вербування та підготовку найманців для війни проти України.

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Про це сьогодні, 19 жовтня, повідомив прес-центр СБУ.

Задокументовано, що одна з таких приватних військових компаній під назвою «Андріївський хрест» діє на базі Кронштадтського Морського собору у Санкт-Петербурзі, — зазначають у спецслужбі. — У стінах релігійної установи її представники вербують прихожан для подальшого включення до складу окупаційних угруповань рф, які задіяні на передовій.

Зазначається, що під час відбору потенційних «кандидатів» перевагу надають чоловікам, які вже проходили службу у лавах військових підрозділів країни-агресора і мають бойовий «досвід».

Після зарахування найманців до лав ПВК московської церкви, вони проходять курс військово-тактичної та вогневої підготовки під керівництвом інструкторів з російських спецслужб, — зазначають у СБУ. — Для маскування бойових тренувань їхні організатори проводять підготовку «рекрутів» виключно у стінах собору, а також на спеціальних полігонах рф.

СБУ встановила, що фінансування таких ПВК здійснюють представники фінансово-промислових груп рф, наближених до очільника кремля — гроші надходять на рахунки РПЦ у вигляді благодійних внесків та пожертв на «будівництво» храмів.