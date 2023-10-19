Законопроект о запрете связанных с рф религиозных организаций прошел первое чтение

Законопроект о запрете связанных с рф религиозных организаций прошел первое чтениеhttps://racurs.ua/n188452-zakonoproekt-o-zaprete-svyazannyh-s-rf-religioznyh-organizaciy-proshel-pervoe-chtenie.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 жовтня, підтримала у першому читанні законопроект № 8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
За відповідне рішення проголосували 267 народних обранців, фото:
- «Слуга народу» — 175;
- «Європейська Солідарність» — 26;
- «Батьківщина» — 17;
- «Платформа за життя та мир» — 1;
- «За майбутнє" - 8;
- «Голос» — 18;
- «Довіра» — 12;
- «Відновлення України» — 0.
Поки що в першому читанні. Далі будуть додаватися правки і розгляд у другому читанні, але точно не сьогодні, — зазначив нардеп.
Цей законопроект пропонує внести зміни до законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», передбачивши положення щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебувають за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.