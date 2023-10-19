Законопроект про заборону пов’язаних з рф релігійних організацій пройшов перше читання

Верховна Рада підтримала законопроект №8371, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n188452-zakonoproekt-pro-zaboronu-pov-yazanyh-z-rf-religiynyh-organizaciy-proyshov-pershe-chytannya.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 жовтня, підтримала у першому читанні законопроект № 8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф.

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 267 народних обранців, фото:

«Слуга народу» — 175;

«Європейська Солідарність» — 26;

«Батьківщина» — 17;

«Платформа за життя та мир» — 1;

«За майбутнє" - 8;

«Голос» — 18;

«Довіра» — 12;

«Відновлення України» — 0.

Поки що в першому читанні. Далі будуть додаватися правки і розгляд у другому читанні, але точно не сьогодні, — зазначив нардеп.

Цей законопроект пропонує внести зміни до законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», передбачивши положення щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебувають за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.