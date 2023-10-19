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Верховна Рада підтримала законопроект №8371, фото: «Радіо Свобода»

Законопроект про заборону пов’язаних з рф релігійних організацій пройшов перше читання

19 жов 2023, 13:31
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 19 жовтня, підтримала у першому читанні законопроект № 8371 про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 267 народних обранців, фото:

  • «Слуга народу» — 175;
  • «Європейська Солідарність» — 26;
  • «Батьківщина» — 17;
  • «Платформа за життя та мир» — 1;
  • «За майбутнє" - 8;
  • «Голос» — 18;
  • «Довіра» — 12;
  • «Відновлення України» — 0.

Поки що в першому читанні. Далі будуть додаватися правки і розгляд у другому читанні, але точно не сьогодні, — зазначив нардеп.

Цей законопроект пропонує внести зміни до законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», передбачивши положення щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебувають за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Джерело: Ракурс


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