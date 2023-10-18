Ядерна зброя у СРСР з’явилася завдяки Божому промислу, заявив глава РПЦ

Російські священники освячують ядерну зброю, фото: Kavkaz Center

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Ядерна зброя в СРСР з’явилася за Божим промислом.

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Про це заявив глава Російської православної церкви патріарх Кирило, виступаючи під час нагородження орденом преподобного Сергія Радонезького І ступеня глави ядерного центру у Сарові Радія Ількаєва, повідомляють російські ЗМІ.

За словами Кирила, ядерна зброя створювалася в СРСР під заступництвом святого Серафима Саровського, котрий вважається покровителем російських вчених-ядерників.

Вони створили зброю під покровом преподобного Серафима Саровського, бо за невимовним Божим промислом ця зброя створювалася в обителі преподобного Серафима. Завдяки цій силі Росія залишилася незалежною та вільною, — заявив Кирило.

У Сарові існував монастир, у котрому на початку XIX століття жив один із найбільш шанованих ченців в історії РПЦ — Серафим Саровський, який на початку XX ст. був канонізований російською церквою.

Після встановлення радянської влади монастир було розорено, а в його стінах заснували колонію для неповнолітніх. У 1940-ві роки місто було перейменовано на Арзамас-16 і стало закритим, оскільки на його території було конструкторське бюро, де створювалася перша радянська атомна бомба.