Шольц жестко отреагировал на заявление путина о войне на Ближнем Востоке

https://racurs.ua/n188454-sholc-jestko-otreagiroval-na-zayavlenie-putina-o-voyne-na-blijnem-vostoke.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц жорстко відреагував на заяви російського диктатора володимира путіна про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед цивільного населення. Німецький політик назвав слова путіна максимальним цинізмом.

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Я більш ніж обурений, коли чую, що російський президент зараз повсюдно попереджає про те, що в збройних конфліктах можуть бути жертви серед цивільного населення. Більш цинічного, ніж це, годі й шукати, — вказав Шольц у промові на Бундестазі.

З його слів, заяви президента рф про те, що війна на Близькому Сході може призвести до жертв серед мирних жителів є цинічними. Шольц пообіцяв докласти зусиль для звільнення заручників, викрадених бойовиками ісламістського угруповання ХАМАС під час атаки на Ізраїль.