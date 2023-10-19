Удар армейской авиации по рашистам в районе Бахмута, скриншот видео

https://racurs.ua/n188457-rabotu-armeyskoy-aviacii-po-rashistam-pokazal-syrskiy-video.html

Ракурс

Відео, яке показує роботу української армійської авіації по рашистах під Бахмутом сьогодні, 19 жовтня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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Працює армійська авіація. Росіянам добряче насипають під Бахмутом, — вказано в описі відео.

На відео, котре зняте камерою літака, який працює по рашистах, можна побачити, як по ворогу завдаються ракетні удари.