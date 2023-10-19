Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Удар армейской авиации по рашистам в районе Бахмута, скриншот видео

Работу армейской авиации по рашистам показал Сырский (ВИДЕО)

19 окт 2023, 14:35
999

Відео, яке показує роботу української армійської авіації по рашистах під Бахмутом сьогодні, 19 жовтня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.


.

Працює армійська авіація. Росіянам добряче насипають під Бахмутом, — вказано в описі відео.

На відео, котре зняте камерою літака, який працює по рашистах, можна побачити, як по ворогу завдаються ракетні удари.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров