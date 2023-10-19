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Удар армійської авіації по рашистах в районі Бахмута, скріншот відео
Роботу армійської авіації по рашистах показав Сирський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188457-robotu-armiyskoyi-aviaciyi-po-rashystah-pokazav-syrskyy-video.htmlРакурс
Відео, яке показує роботу української армійської авіації по рашистах під Бахмутом сьогодні, 19 жовтня, опублікував у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
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Працює армійська авіація. Росіянам добряче насипають під Бахмутом, — вказано в описі відео.
На відео, котре зняте камерою літака, який працює по рашистах, можна побачити, як по ворогу завдаються ракетні удари.
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