По аеропорту Луганська 17 жовтня було завдану удару ракетами ATACMS, фото: «Схеми»

https://racurs.ua/ua/n188450-raketnyy-udar-po-lugansku-z-yavylysya-suputnykovi-znimky-aeroportu-foto.html

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Захисники України 17 жовтня завдали удару ракетами ATACMS по окупованому Міжнародному аеропорту «Луганськ».

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Пошкодження на летовищі зафіксували супутникові знімки компанії Planet Labs, які опублікувало видання «Схеми».

Знімки аеродрому датовані 18 та 19 серпня. На першому з них можна побачити обгорілі сліди та руйнування.

Раніше у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська і Бердянська.