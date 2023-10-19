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По аеропорту Луганська 17 жовтня було завдану удару ракетами ATACMS, фото: «Схеми»
Ракетний удар по Луганську — з’явилися супутникові знімки аеропорту (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188450-raketnyy-udar-po-lugansku-z-yavylysya-suputnykovi-znimky-aeroportu-foto.htmlРакурс
Захисники України 17 жовтня завдали удару ракетами ATACMS по окупованому Міжнародному аеропорту «Луганськ».
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Пошкодження на летовищі зафіксували супутникові знімки компанії Planet Labs, які опублікувало видання «Схеми».
Знімки аеродрому датовані 18 та 19 серпня. На першому з них можна побачити обгорілі сліди та руйнування.
Раніше у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська і Бердянська.
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