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Ракета попала в склад Черноморского флота рф - СМИ

Ракета попала в склад Черноморского флота рф — СМИ (ВИДЕО)

19 окт 2023, 16:57
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Склади загарбницької армії росії з озброєнням Чорноморського флоту рф біля тимчасово окупованого Севастополя були атаковані 18 жовтня. Територія російської військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений.


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Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA.

За даними джерел ASTRA, 18 жовтня одна з ракет влучила по території в/ч 63876 у районі селища Цукрова Голівка під Севастополем — там розташований склад озброєння Чорноморського флоту рф. Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений, — йдеться у повідомленні.

Під час ракетної атаки з будівель так званого МВС Севастополя евакуювали понад 350 силовиків.

Нагадаємо, кримчани у соцмережах писали про вибухи в Севастопольській бухті, росіяни поставили там димову завісу та підняли в повітря гелікоптери.

Источник: Ракурс


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