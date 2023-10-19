Ракета попала в склад Черноморского флота рф - СМИ

https://racurs.ua/n188458-raketa-popala-v-sklad-chernomorskogo-flota-rf-smi-video.html

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Склади загарбницької армії росії з озброєнням Чорноморського флоту рф біля тимчасово окупованого Севастополя були атаковані 18 жовтня. Територія російської військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений.

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Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA.

За даними джерел ASTRA, 18 жовтня одна з ракет влучила по території в/ч 63876 у районі селища Цукрова Голівка під Севастополем — там розташований склад озброєння Чорноморського флоту рф. Територія військової частини пошкоджена, один військовослужбовець поранений, — йдеться у повідомленні.

Під час ракетної атаки з будівель так званого МВС Севастополя евакуювали понад 350 силовиків.

Нагадаємо, кримчани у соцмережах писали про вибухи в Севастопольській бухті, росіяни поставили там димову завісу та підняли в повітря гелікоптери.