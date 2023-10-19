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Ракурс
Сергей Лавров, фото: «Европейская правда»

Лавров призвал россиян отдыхать в Северной Корее

19 окт 2023, 15:30
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Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що рекомендував би росіянам приїжджати на відпочинок до Північної Кореї.


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Про це йшлося під час його прес-конференції за результатами візиту до КНДР, повідомляють російські ЗМІ.

Став би (рекомендувати — ред.), — заявив російський міністр, відповідаючи на запитання журналістів, чи став би він рекомендувати громадянам рі відпочити в Північній Кореї.

За словами Лаврова, КНДР є близьким сусідом і давнім партнером росії.

Єдине на думці, що поступальний розвиток двосторонніх відносин відповідає інтересам наших держав, — заявив він.

Лавров прибув до Північної Кореї вчора, 18 жовтня. Згідно з повідомленнями ЗМІ, він провів понад годинну зустріч із північнокорейським диктатором Кім Чен Ином, а також зустрівся з очільником МЗС Північної Кореї. Що обговорювали Лавров та Ин, не розкривається.

Источник: Ракурс


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