Ракурсhttps://racurs.ua/
МИД: США будут предоставлять ATACMS для ВСУ на постоянной основе
МИД: США будут предоставлять ATACMS для ВСУ на постоянной основеhttps://racurs.ua/n188463-mid-ssha-budut-predostavlyat-atacms-dlya-vsu-na-postoyannoy-osnove.htmlРакурс
Київ та Вашингтон домовилися про постійне постачання далекобійних ракет ATACMS для потреб Збройних сил України.
.
Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі — це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента США Джо Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня, — заявив в ефірі «Сніданку з 1+1» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
З його слів, якщо почитати «між рядків» виступ глави держави після зустрічі з Байденом, то можна зрозуміти, що було ухвалено дуже важливе рішення і воно могло бути лише таким.
Тому дякую Сполученим Штатам за виконання домовленостей та за зміцнення нашої вогневої могутності, — додав Кулеба.
Міністр висловив сподівання, що в майбутньому США нададуть Україні ATACMS з радіусом дії 300 км.
Нагадаємо, кілька днів тому українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...