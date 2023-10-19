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МЗС: США надаватимуть ATACMS для ЗСУ на постійній основі
МЗС: США надаватимуть ATACMS для ЗСУ на постійній основіhttps://racurs.ua/ua/n188463-mzs-ssha-nadavatymut-atacms-dlya-zsu-na-postiyniy-osnovi.htmlРакурс
Київ та Вашингтон домовилися про постійне постачання далекобійних ракет ATACMS для потреб Збройних сил України.
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Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі — це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента США Джо Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня, — заявив в ефірі «Сніданку з 1+1» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
З його слів, якщо почитати «між рядків» виступ глави держави після зустрічі з Байденом, то можна зрозуміти, що було ухвалено дуже важливе рішення і воно могло бути лише таким.
Тому дякую Сполученим Штатам за виконання домовленостей та за зміцнення нашої вогневої могутності, — додав Кулеба.
Міністр висловив сподівання, що в майбутньому США нададуть Україні ATACMS з радіусом дії 300 км.
Нагадаємо, кілька днів тому українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.
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