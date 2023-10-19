МЗС: США надаватимуть ATACMS для ЗСУ на постійній основі

https://racurs.ua/ua/n188463-mzs-ssha-nadavatymut-atacms-dlya-zsu-na-postiyniy-osnovi.html

Ракурс

Київ та Вашингтон домовилися про постійне постачання далекобійних ракет ATACMS для потреб Збройних сил України.

.

Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі — це прямий результат домовленості президента Зеленського та президента США Джо Байдена, яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня, — заявив в ефірі «Сніданку з 1+1» міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

З його слів, якщо почитати «між рядків» виступ глави держави після зустрічі з Байденом, то можна зрозуміти, що було ухвалено дуже важливе рішення і воно могло бути лише таким.

Тому дякую Сполученим Штатам за виконання домовленостей та за зміцнення нашої вогневої могутності, — додав Кулеба.

Міністр висловив сподівання, що в майбутньому США нададуть Україні ATACMS з радіусом дії 300 км.

Нагадаємо, кілька днів тому українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.