Глава Минобороны Израиля взял на себя вину за провал с нападением ХАМАС 7 октября

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Глава Міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що бере на себе відповідальність за неспроможність зупинити напад бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС на південь країни, який стався 7 жовтня.

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Про це повідомляє The Times Of Israel, посилаючись на коментар Галланта журналістам на військовому полігоні біля кордону з Сектором Гази.

Я відповідаю за оборонну галузь. Я відповідав за неї протягом останніх двох тижнів, навіть під час складних інцидентів, і я відповідальний за те, щоб привести її до перемоги у битві. Ми будемо точними та смертоносними та продовжуватимемо, доки не завершимо місію, — сказав Галлант.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС зайшли на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши 150 заручників — дітей, людей похилого віку та молодь. Бойовики ХАМАСу розстріляли учасників фестивалю та жителів кібуци, неподалік кордону. У відповідь ЦАХАЛ розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. 8 жовтня в Ізраїлі запровадили воєнний стан, скасовані усі авіарейси.

9 жовтня спікер армії Ізраїлю сказав, що ЦАХАЛ відновив контроль над усіма прикордонними містами Гази, з яких розпочався наступ бойовиків.

12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Сектор Гази залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

13 жовтня армія Ізраїлю закликала мешканців смуги Газа евакуюватися «задля власної безпеки та захисту». Генсек ООН Антоніу Гуттереш закликав відкрити гуманітарні коридори і звільнити заручників, яких захопили бойовики ХАМАСу.