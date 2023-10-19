Нацгвардия сожгла большой склад боеприпасов рф

https://racurs.ua/n188466-nacgvardiya-sojgla-bolshoy-sklad-boepripasov-rf-video.html

Ракурс

Воїни Національної гвардії України на південному напрямку знищили великий польовий склад підрозділу окупаційної армії росії.

.

Про це повідомляє командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Зі слів офіцера, на цьому складі загарбники накопичували артилерійські снаряди та протитанкові міни.

Завдяки роботі аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського все це тепер перетворилося на попіл, — зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня аеророзвідники на південному напрямку завдали уражень по позиціях ворожих військ. Серед іншого, також були знищені: