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Ракурс
Нацгвардия сожгла большой склад боеприпасов рф

Нацгвардия сожгла большой склад боеприпасов рф (ВИДЕО)

19 окт 2023, 18:58
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Воїни Національної гвардії України на південному напрямку знищили великий польовий склад підрозділу окупаційної армії росії.


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Про це повідомляє командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Зі слів офіцера, на цьому складі загарбники накопичували артилерійські снаряди та протитанкові міни.

Завдяки роботі аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського все це тепер перетворилося на попіл, — зазначив він.

Нагадаємо, цього тижня аеророзвідники на південному напрямку завдали уражень по позиціях ворожих військ. Серед іншого, також були знищені:

  • два склади БК;

  • п’ять одиниць автомобільної техніки супротивника;

  • два міномети ворога;

  • два моторні човни;

  • одна вежа радіозв’язку;

  • один комплекс далекого візуального спостереження «Муром-М» окупантів.

Источник: Ракурс


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