Последствия удара ATACMS по аэропорту Луганска снял спутник

https://racurs.ua/n188467-posledstviya-udara-atacms-po-aeroportu-luganska-snyal-sputnik-foto.html

Ракурс

Збройні сили України 17 жовтня завдали удару далекобійними ракетами ATACMS по тимчасово окупованому росіянами Міжнародному аеропорту «Луганськ». У мережі з’явилися супутникові фото наслідків атаки.

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Про це повідомляє проект Радіо Свободи «Схеми».

Пошкодження на летовищі зафіксували супутники компанії Planet Labs. Перше фото зроблене 19 серпня, друге — 18 жовтня. На останньому знімку видно обгорілі сліди та руйнування.

Як вказують світлини Planet Labs, які опублікував засновник спільноти Frontelligence Insight, щонайменше п’ять гелікоптерів, серед яких можливо ідентифікувати декілька Ка-52, були уражені на авіабазі під Луганськом.

Ступінь пошкодження кожного повітряного судна важко оцінити через те, що уражаючими елементами касетних ATACMS є доволі мініатюрні M74 діаметром 6 см та вагою 600 грамів кожний. Однак, ймовірно, що не всі літаки ворога перебувають у льотному стані. На фото помічено, що у деяких машин не вистачає лопатей, також зафіксовані сліди витоку паливно-мастильних матеріалів.

Нагадаємо, 17 жовтня ЗСУ вдарили по аеродромах росіян у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. Вчора у мережі з’явилися супутникові знімки аеродрому Бердянська після влучання ATACMS. Видання The Washington Post повідомило, що для атаки використовувалися ракети ATACMS.