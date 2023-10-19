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Израиль ударил по Западному берегу реки Иордан и готовится войти в Сектор Газа
Израиль ударил по Западному берегу реки Иордан и готовится войти в Сектор Газаhttps://racurs.ua/n188476-izrail-udaril-po-zapadnomu-beregu-reki-iordan-i-gotovitsya-voyti-v-sektor-gaza.htmlРакурс
Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по території Західного берега річки Йордан. ЦАХАЛ вкрай рідко застосовує авіацію для ударів по цій території.
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Як вказує видання The Jerusalem Post, авіація атакувала «групу озброєних терористів у таборі Нур-Шамс, котрі становили загрозу для ізраїльських військових». Ізраїльські солдати здійснюють там рейд, щоб арештувати підозрюваних у тероризмі.
Окрім цього, 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю повідомив солдатам ЦАХАЛу, що наземна операція на території Сектору Газа «почнеться невдовзі» й незабаром вони побачать Смугу Гази зсередини. Ізраїльські військові отримали «зелене світло» для початку сухопутної операції в Газі.
Наказ надійде. Той, хто зараз бачить Газу здалеку, побачить її зсередини. Я вам обіцяю, — заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Associated Press.
Ізраїль вже отримав першу партію бронетехніки від Сполучених Штатів.
Нагадаємо, після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня близько 300 тис. ізраїльтян стали внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Інститут демократії Ізраїлю.
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