Ізраїль вдарив по Західному березі річки Йордан й готується увійти в Сектор Газа

Ізраїль завдав авіаудару по Західному березі річки Йордан — деталі

https://racurs.ua/ua/n188476-izrayil-vdaryv-po-zahidnomu-berezi-richky-yordan-y-gotuietsya-uviyty-v-sektor-gaza.html

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Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по території Західного берега річки Йордан. ЦАХАЛ вкрай рідко застосовує авіацію для ударів по цій території.

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Як вказує видання The Jerusalem Post, авіація атакувала «групу озброєних терористів у таборі Нур-Шамс, котрі становили загрозу для ізраїльських військових». Ізраїльські солдати здійснюють там рейд, щоб арештувати підозрюваних у тероризмі.

Окрім цього, 19 жовтня міністр оборони Ізраїлю повідомив солдатам ЦАХАЛу, що наземна операція на території Сектору Газа «почнеться невдовзі» й незабаром вони побачать Смугу Гази зсередини. Ізраїльські військові отримали «зелене світло» для початку сухопутної операції в Газі.

Наказ надійде. Той, хто зараз бачить Газу здалеку, побачить її зсередини. Я вам обіцяю, — заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант, повідомляє Associated Press.

Ізраїль вже отримав першу партію бронетехніки від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, після нападу бойовиків ХАМАС 7 жовтня близько 300 тис. ізраїльтян стали внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Інститут демократії Ізраїлю.