Спецоперации ВСУ на левобережье Херсонщины более масштабные, чем были раньше – ISW

https://racurs.ua/n188478-specoperacii-vsu-na-levobereje-hersonschiny-bolee-masshtabnye-chem-byli-ranshe-isw.html

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Дії українських сил на лівому березі Дніпра у Херсонській області видаються масштабними за попередні тактичні рейди. Геолокаційні кадри вказують на те, що Збройні сили України зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського залізничного мосту, незважаючи на контратаки окупаційної армії росії.

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Про це повідомляє американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Російські пропагандисти заявили, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи морської піхотної бригади переправилися через Дніпро, розбили російські війська в цьому районі та завоювали плацдарм у селі Кринки (30 км на схід від Херсона та приблизно 2 км у глиб материка від берегової лінії).

Кілька російських джерел, зокрема й держзрадник та колаборант Володимир Сальдо стверджував, що росіянам вдалося відкинути українські війська з району Пойма-Піщанівка-Підстепне (15 км на схід від Херсона) до берега Дніпра та позицій під Антонівським залізничним мостом.

Генеральний штаб ЗСУ визнав українські операції на східному березі і повідомив 19 жовтня, що російська авіація завдала ударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють у місті.