Еще почти 80 украинцев эвакуировали из Израиля

https://racurs.ua/n188486-esche-pochti-80-ukraincev-evakuirovali-iz-izrailya.html

Ракурс

З території Ізраїлю евакуювали четверту групу громадян України. Літак із 79 українцями у четвер о 22.30 за місцевим часом вилетів до Бухаресту. Громадяни України мали прибути до Румунії.

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Про це повідомляють українські дипломати.

Посольством забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони Ізраїлю атакували спостережні пости «Хезболли» в Лівані. Ізраїльська авіація продовжує бити по цілях, що належать терористичним організаціям у секторі Гази. Ізраїль готується до наземної операції в секторі Гази. Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що ізраїльські військові «незабаром побачать» ексклав «зсередини».