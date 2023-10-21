Израиль уничтожил подземные тоннели ХАМАС в Секторе Газа

https://racurs.ua/n188514-izrail-unichtojil-podzemnye-tonneli-hamas-v-sektore-gaza.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення старшого інженера палестинського угруповання ХАМАС Махмуда Сабіха, який розробляв зброю, зокрема й безпілотники, та «обмінювався знаннями з іншими терористичними групами на Близькому Сході».

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Палестинські бойовики у Секторі Газа продовжували обстрілювати південь Ізраїлю ракетами, а Військово-повітряні сили Ізраїлю вчора ввечері завдали ударів по об'єктах ХАМАС.

ЦАХАЛ заявив, що впродовж дня було завдано ударів по численних командних центрах ХАМАС та підземній інфраструктур. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант здійснив вечірній візит до району збору ЦАХАЛу поблизу кордону з Газою та «уважно спостерігав за готовністю сил до розширення кампанії». Десятки тисяч військових зібрані біля кордону з Сектором Газа та очікують початку наземного наступу.

Нагадаємо, вчора ХАМАС звільнив двох заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня та масових вбивств в ізраїльських громадах. Американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз'єднатися зі своїми родичами на військовій базі.