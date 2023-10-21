ВСУ закрепились в селе на левом берегу Днепра - ISW

https://racurs.ua/n188516-vsu-zakrepilis-v-sele-na-levom-beregu-dnepra-isw.html

Ракурс

Збройні сили України продовжили більш масштабні, аніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонщини та закріпилися у селі Кринки. Згідно з геолокаційними кадрами, захисники України просунулися до північно-східних Кринок, що за 27 км на схід від міста Херсона та за 2 км від річки Дніпро. Йдеться про район біля Кринок, Антонівського шосе та залізничних мостів. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 19 жовтня.

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Пропагандисти рф стверджували, що українські війська тимчасово просунулися далі в Кринки аж до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська на північну околицю населеного пункту.