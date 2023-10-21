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Ракурс
Оккупанты бросились обворовывать жителей Новой Каховки, Олешков и Голой Пристани — Желтая лента

В Новой Каховке и Олешках армия рф грабит людей — забирают деньги, еду и авто

21 окт 2023, 10:58
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Активісти руху опору «Жовта стрічка» повідомляють про численні варварські крадіжки з боку військових окупаційної армії росії, котрим допомагають колаборанти.


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Про це йдеться у повідомленні руху «Жовта стрічка» 21 жовтня.

Колаборанти, володіючи інформацією про матеріальний стан місцевих мешканців, «наводять» російських військових на адреси місцевих. Далі рашисти заходять в помешкання та під приводом «перевірки» починають конфісковувати гроші, їжу, транспортні засоби та інші цінні речі. Перевіряють також наявність паспорта рф, — вказали активісти.

У «Жовтій стрічці» припускають, що колаборанти та російські військові розуміють, що лівий берег буде деокуповано, тому масово починають грабувати місцеве населення.

Нагадаємо, активісти руху «Жовта стрічка» в тимчасово окупованих містах України спалюють пропагандистські газети окупантів. Вони заявляють, що спротив на окупованих територіях посилюється. Зокрема, патріотичні плакати з’явилися у Донецьку на мосту через міський ставок та парку культури й відпочинку в Горлівці.

Источник: Ракурс


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