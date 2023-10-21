Берлин направит еще 200 млн евро на восстановление Украины

https://racurs.ua/n188524-berlin-napravit-esche-200-mln-evro-na-vosstanovlenie-ukrainy.html

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Секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до Києва 20 жовтня оголосив про виділення додаткових 200 млн євро на відновлення України.

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Про це пише «Європейська правда» з посиланням на DPA.

Зі слів Флясбарта, який у федеральному уряді Німеччини відповідає за координацію зусиль із відновлення України, гроші спрямують на освіту, охорону здоров’я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

Флясбарт також наголосив на важливості підтримки ключових секторів економіки України, зокрема сільського господарства, «оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця».

Нагадаємо, загалом Міністерство відновлення Німеччини виділить близько 1 млрд євро на підтримку цивільного населення України з початку повномасштабної агресії росії у 2022 році.