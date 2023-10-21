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Ракурс
В оккупированных Донецке и Бердянске прогремели взрывы

В оккупированных Донецке и Бердянске прогремели взрывы (ВИДЕО)

21 окт 2023, 17:10
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В окупованих Донецьку і Бердянську у суботу, 21 жовтня, прогриміли вибухи.


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На місці прильоту у Донецьку видніється стовп чорного диму. Місцеві жителі повідомляють, що там розташований штабу 11-го полку так званої днр.

Місцеві мережі пишуть, що HIMARS прилетів по штабу 11-го полку фейкової ДНР, який намагається штурмувати Авдіївку.

У Бердянську лунали вибухи у районі аеродрому, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Источник: Ракурс


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