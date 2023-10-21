В оккупированных Донецке и Бердянске прогремели взрывы

https://racurs.ua/n188536-v-okkupirovannyh-donecke-i-berdyanske-progremeli-vzryvy-video.html

Ракурс

В окупованих Донецьку і Бердянську у суботу, 21 жовтня, прогриміли вибухи.

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На місці прильоту у Донецьку видніється стовп чорного диму. Місцеві жителі повідомляють, що там розташований штабу 11-го полку так званої днр.

Місцеві мережі пишуть, що HIMARS прилетів по штабу 11-го полку фейкової ДНР, який намагається штурмувати Авдіївку.

У Бердянську лунали вибухи у районі аеродрому, повідомляють місцеві телеграм-канали.