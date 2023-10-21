Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Скандальная свадьба-2: во Львовской области бучно отпраздновал блогер "киевских секс-вечеринок"
Скандальная свадьба-2: во Львовской области пышно отпраздновал блогер «киевских секс-вечеринок»https://racurs.ua/n188546-skandalnaya-svadba-2-vo-lvovskoy-oblasti-buchno-otprazdnoval-bloger-kievskih-seks-vecherinok.htmlРакурс
Шоумен Юрій Ткач провів весілля горе-блогеру Олегу Захарову, який разом із друзями організовував «п'яні вечірки» в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, знімали це на відео та поширювали у мережі.
.
Весілля відбулося у одному із найдорожчих готельних комплексів країни Edem Resort Medical & Spa. Про це повідомив журналіст Андрій Лохматов.
Тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри, — пише Лохматов.
На фотографіях та відео, якими поділився у соцмережах горе-блогер, Юрій Ткач сміється та обіймається з фігурантом скандальної справи.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...