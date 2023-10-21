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Ракурс
Скандальне весілля-2: на Львівщині гучно відсвяткував блогер з "київських секс-вечірок"

Скандальне весілля-2: на Львівщині гучно відсвяткував блогер з «київських секс-вечірок» (ФОТО, ВІДЕО)

21 жов 2023, 20:43
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Шоумен Юрій Ткач провів весілля горе-блогеру Олегу Захарову, який разом із друзями організовував «п'яні вечірки» в Києві, на яких споювали та кривдили дівчат, знімали це на відео та поширювали у мережі.


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Весілля відбулося у одному із найдорожчих готельних комплексів країни Edem Resort Medical & Spa. Про це повідомив журналіст Андрій Лохматов.

Тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені стодоларові купюри, — пише Лохматов.

На фотографіях та відео, якими поділився у соцмережах горе-блогер, Юрій Ткач сміється та обіймається з фігурантом скандальної справи.

Джерело: Ракурс


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