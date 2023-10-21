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Ракурс
Свадьба на миллион долларов во Львове — экспрокурору принесли повестку

Свадьба на миллион долларов во Львове — экспрокурору принесли повестку

21 окт 2023, 15:17
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Експрокурору Ростиславу Ільницькому, який відгуляв у Львові весілля на мільйон доларів, принесли повістку


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Як пише «Еспресо. Захід», її принесли представники Личаківсько-Залізничного об'єднаного районного ТЦК і СП 20 жовтня.

Але оскільки Ільницького не змогли знайти за жодною з адрес, повістку йому залишили в поштовій скриньці.

Колишній прокурор зі Львова Ростислав Ільницький і його наречена Роксолана Москва 7—8 жовтня святкували весілля неподалік Львова, у комплексі Emily Resort. Журналісти писали, що воно коштувало кількадесят мільйонів гривень.

У перший день на весілля прийшли понад 300 гостей, а на другий — 500.

Для молодих виступали Дзідзьо, Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт «Дзвони сонця».

Державне бюро розслідувань прокоментувало скандальне весілля своєї колишньої працівниці Роксолани Москви у Львові. Там заявили, що наречена — їхня колишня працівниця, її звільнили майже два роки тому, «тому не варто пов’язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят».

Источник: Ракурс


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