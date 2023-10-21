Россиянин хвастается, что купил Forbes

https://racurs.ua/n188548-rossiyanin-hvastaetsya-chto-kupil-forbes.html

Ракурс

Російський олігарх Магомед Мусаєв у приватних розмовах стверджує, що став власником усієї медіагрупи Forbes.

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Про це повідомляє видання The Washington Post.

Журналісти отримали доступ до аудіо- та відеозаписів, де Мусаєв каже, що купив «глобальний Forbes».

Записи, як стверджується, було зроблено за кілька днів до вечірки, присвяченої 60-річчю бізнесмена.

Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до будь-кого, — каже Мусаєв на одному із записів.

Згідно з записами, Мусаєв повторював це «знов і знов», пише The Washington Post. В одній із них він згадує американського підприємця Остіна Рассела та називає його «обличчям» угоди.

Мусаєв, як стверджується, наполягав на тому, щоб його участі в угоді не згадувалося. Навесні 2023 року Рассел говорив, що купує контрольний пакет акцій Forbes за 800 мільйонів доларів.

Раніше Мусаєв офіційно став власником саме російського підрозділу бізнес-журналу.

Також у розмові він згадує Остіна Рассела, який офіційно і є власником контрольного пакета акцій журналу з травня 2023 року. За словами Мусаєва, він — просто «обличчя» угоди.

Журналісти звернулися до Рассела за коментарем, однак той назвав «абсолютною нісенітницею» причетність росіян до купівлі медіахолдингу.

Мусаєв став власником російського Forbes у 2018 році. До приходу в бізнес він, зокрема, обіймав п’ять років посаду генерального директора Всеросійського виставкового центру, а також був головою Комітету інноваційного розвитку та виставково-конгресної діяльності Москви.

Мусаєв — зять колишнього глави Дагестану Рамазана Абдулатіпова. The Washington Post називає Мусаєва бізнесменом, «пов'язаним із Кремлем».