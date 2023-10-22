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Ракурс
Украинские инженеры проходят обучение в Британии, фото: Минобороны Британии

Украинских инженеров обучают в Британии защищать энергетику от атак рф

22 окт 2023, 13:59
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Британія розробила двотижневу навчальну програму для українських цивільних інженерів, покликану вдосконалити вміння захищати критично важливу інфраструктуру в умовах російських атак.


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Про це повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії.

Навчання проводили спеціалізовані інженери — резервісти британської армії, які працюють у секторі критичної національної інфраструктури країни. Навчання проходили на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об'єкті.

Зазначається, що курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найефективнішого захисту своїх об'єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, інженерів навчали:

  • планувати захист своєї критичної інфраструктури від таких атак;
  • визначити найбільш її вразливі елементи;
  • визначати потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї й вибухових речовин;
  • де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар'єри, щоб допомогти захистити ці об'єкти від російських атак.

Пошкодження та знищення критичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та безпілотних атак є однією з найбільших загроз життю та безпеці цивільного населення України внаслідок неспровокованого вторгнення путіна, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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