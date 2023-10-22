Українських інженерів навчають у Британії захищати енергетику від атак рф

Українських інженерів навчають у Британії захищати енергетику від атак рфhttps://racurs.ua/ua/n188563-ukrayinskyh-injeneriv-navchaut-u-brytaniyi-zahyschaty-energetyku-vid-atak-rf.htmlРакурс
Британія розробила двотижневу навчальну програму для українських цивільних інженерів, покликану вдосконалити вміння захищати критично важливу інфраструктуру в умовах російських атак.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії.
Навчання проводили спеціалізовані інженери — резервісти британської армії, які працюють у секторі критичної національної інфраструктури країни. Навчання проходили на британському газовому заводі, військовому злітно-посадковому майданчику та портовому об'єкті.
Зазначається, що курс базувався на кількох реальних сценаріях, щоб надати українським учасникам можливість попрактикуватися в розробці планів і реалізації практичних рішень для забезпечення найефективнішого захисту своїх об'єктів критичної інфраструктури.
Зокрема, інженерів навчали:
- планувати захист своєї критичної інфраструктури від таких атак;
- визначити найбільш її вразливі елементи;
- визначати потенційні відстані вибуху та вплив різної зброї й вибухових речовин;
- де найкраще розташувати фізичні та повітряні бар'єри, щоб допомогти захистити ці об'єкти від російських атак.
Пошкодження та знищення критичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та безпілотних атак є однією з найбільших загроз життю та безпеці цивільного населення України внаслідок неспровокованого вторгнення путіна, — наголошують у відомстві.