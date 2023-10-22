Движение сопротивления в оккупированном Крыму активно развивается. Фото:

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Рух опору в тимчасово окупованому Криму сприяє успішним операціям українських Сил оборони проти російських загарбників на території півострова.

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Цей рух активно розвивається, дошкуляє росіянам і дає ефективні результати. Ці люди активно взаємодіють із ЗСУ, Силами спеціальних операцій Головного управління розвідки, Службою безпеки України. Часто ці люди наражають себе на небезпеку. Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів в інтерв’ю «Еспресо».

Він дає дуже добрі результати та розгортається. З різних джерел, із перехоплень, з оперативних даних ми бачимо, наскільки рух опору українців на окупованих територіях дошкуляє окупантам, — зазначив він.

За словами Юсова, без представників національного спротиву в Криму була б неможливою величезна кількість спецоперацій. Йдеться про операції з ліквідації воєнних злочинців, зрадників, колаборантів, диверсії на окупованих територіях, які виводять з ладу військові об'єкти.

Представник ГУР додав, що українці та представники кримськотатарського народу чекають, коли українська армія вижене ворога з півострова.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Севастополі активісти «Жовтої стрічки» продовжують свою підпільну боротьбу — у місті щоденно з’являються жовті стрічки в найбільш людних місцях.

Джерело: «Еспресо»