Чекаємо ЗСУ - активісти «Жовтої стрічки» ведуть підпільну боротьбу в Севастополі

https://racurs.ua/ua/n185725-chekaiemo-zsu-aktyvisty-jovtoyi-strichky-vedut-pidpilnu-borotbu-v-krymu-foto.html

Ракурс

Активісти «Жовтої стрічки» продовжують свою підпільну боротьбу в Севастополі й чекають на наші збройні сили. Партизани тримають стрій у тимчасово окупованому місті — там щоденно з’являються жовті стрічки в найбільш людних місцях.

.

У Севастополі дуже активний проукраїнський спротив, кожна бавовна в тимчасово окупованому Криму гуртує українців, які чекають Збройні сили України… Ми бачимо підтримку серед місцевого населення, яке чудово реагує на прояви спротиву російській окупаційній владі. Кожна жовта стрічка — це прояв боротьби з рашизмом, — йдеться у повідомленні руху «Жовта стрічка».

Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України сьогодні повідомило, що на території тимчасово окупованого півострова зростає протистояння між окупаційним контингентом та проукраїнськи налаштованим цивільним населенням. Зокрема, набули систематичного характеру атаки на військові об'єкти із застосуванням так званих «коктейлів молотова» (пляшки з легкозаймистою сумішшю). У відповідь рф проводять масові затримання, арешти. Щодо тих, хто залишається на волі, застосовуються адміністративні покарання, великі штрафи, цькування. Людей звільняють з роботи, позбавляють майна та бізнесу. ГУР нагадує, що значна частина затриманих та заарештованих — представники кримськотатарського народу. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, журналіст та учасник громадського об'єднання «Кримська солідарність» Тимур Ібрагімов, громадський діяч Рустем Сеітмеметов.