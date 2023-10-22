ДШВ за одно сражение уничтожили девять единиц техники россиян. Фото:

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Російська армія зазнала втрат у ході бою проти українських десантників на одній із ділянок фронту.

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Так, у Донецькій області десантура з Миколаєва знищила 9 одиниць російської техніки. Серед знищеного — п’ять танків та чотири бойові машини піхоти противника. Про це командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України 22 жовтня повідомило у Facebook.

Військові зазначили, що на світанку підрозділи армії рф розпочали штурм позицій марунових беретів. Ворог застосував дими, щоб досягнути ефекту повної несподіванки.

Українська розвідка вчасно помітила висування ворожої колони, а артилерія ДШВ почала завдавати ударів по противнику.

Нагадаємо, за час повномасштабного російського вторгнення Сили оборони України ліквідували вже близько 293 тис. 830 російських окупантів. Лише за 21 жовтня були знищені 980 російських солдатів, офіцерів та найманців.