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Захисники України ліквідували вже понад 293 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

980 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

22 жов 2023, 08:18
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 293 тис. 830 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 980 осіб. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 81 танк;
  • 9 тис. 631 бойову броньовану машину;
  • 7 тис. 32 одиниці артилерійських систем;
  • 825 одиниць РСЗВ;
  • 549 одиниць засобів ППО;
  • 320 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 339 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 535 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 404 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 991 одиницю спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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