Захисники України ліквідували вже понад 293 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n188551-980-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 293 тис. 830 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 980 осіб. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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