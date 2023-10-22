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Захисники України ліквідували вже понад 293 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
980 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n188551-980-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 293 тис. 830 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 980 осіб. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 81 танк;
- 9 тис. 631 бойову броньовану машину;
- 7 тис. 32 одиниці артилерійських систем;
- 825 одиниць РСЗВ;
- 549 одиниць засобів ППО;
- 320 літаків;
- 324 гелікоптери;
- 5 тис. 339 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 535 крилатих ракет;
- 20 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 9 тис. 404 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 991 одиницю спеціальної техніки.
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