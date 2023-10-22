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Защитники Украины ликвидировали уже более 293 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

980 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

22 окт 2023, 08:18
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 293 тис. 830 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 980 осіб. Про це сьогодні, 22 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 81 танк;
  • 9 тис. 631 бойову броньовану машину;
  • 7 тис. 32 одиниці артилерійських систем;
  • 825 одиниць РСЗВ;
  • 549 одиниць засобів ППО;
  • 320 літаків;
  • 324 гелікоптери;
  • 5 тис. 339 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 535 крилатих ракет;
  • 20 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 9 тис. 404 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 991 одиницю спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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