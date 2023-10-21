Решето з гелікоптера Ка-52 на аеродромі Луганська після удару ATACMS

https://racurs.ua/ua/n188547-u-mereji-z-yavylosya-video-aerodromu-luganska-atakovanogo-raketamy-atacms.html

Ракурс

У мережі з’явилося відео аеродрому Луганська, атакованого ракетами ATACMS.

.

Телеграм-канали публікують кадри, зняті на аеродромі у Луганську. У ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали удару далекобійними ракетами ATACMS.

На відео видно щонайменше один згорілий вертоліт та пошкодження льотного поля. Інші гелікоптери, що знаходяться на аеродромі та потрапили в кадр, видимих пошкоджень не мають.

Російська сторона не наводить дані про втрати внаслідок удару по летовищу.

Британська військова розвідка повідомляла, що в Луганську було знищено п’ять бойових гелікоптерів. Такі дані наводять і незалежні експерти.

Planet Labs зафіксував пошкодження на летовищі після ударів українською армією. «Схеми» публікують знімок за 18 жовтня.

Вранці 17 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи українських ракетних військ уразили два російські гелікоптери на посадкових майданчиках, склад боєприпасів і артилерійський засіб військ РФ. Подробиць у Генштабі не навели. А Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомив, що в ніч на 17 жовтня українські війська завдали успішних ударів по гелікоптерах і обладнанню аеродромів російських військ поблизу окупованих Луганська і Бердянська.