Армия россии обстреляла три села на Донетчине. Фото: прокуратура

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Ракурс

Російські військові 22 жовтня обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області.

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У селі Калинівка Бахмутського району загинув 58-річний місцевий житель, який під час обстрілу перебував у власному дворі. А в селі Васюківка Бахмутського району від прямого влучання російської міни в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік. Про це Донецька обласна прокуратура повідомила в Telegram.

Також ворог гатив по селі Нетайлове Покровського району, там тілесні ушкодження дістав 19-річний юнак. У Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років.

У прокуратурі додали, що російські обстріли пошкодили приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня російська армія обстріляла місто Куп’янськ Харківської області. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки. Внаслідок обстрілу поранення дістали троє осіб. У важкому стані госпіталізували 15-річну дівчину та 63-річну жінку, а в стані середньої тяжкості — 17-річного підлітка.