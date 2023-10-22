Рашисти вранці обстріляли Куп’янськ — троє поранених

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Російські загарбники вранці 22 жовтня обстріляли Куп’янськ, фото: «Новини.LIVE»
Рашисти вранці обстріляли Куп’янськ — троє пораненихhttps://racurs.ua/ua/n188554-rashysty-vranci-obstrilyaly-kup-yansk-troie-poranenyh.htmlРакурс
Росіяни сьогодні, 22 жовтня, близько 7.00 обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.
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Сталося влучання у житлові будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Зазначається, що внаслідок обстрілу було поранено трьох людей:
- 15-річна дівчина 15 років та 63-річна жінка госпіталізовані у важкому стані;
- 17-річний підліток госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Крім того, вчора, 21 жовтня, близько 22.15 рашисти завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківського району. В результаті будівля термінала була зруйнована, сталася пожежа. Шестеро людей загинули. Ще 16 людей зазнали поранень:
- двоє перебувають у вкрай важкому стані;
- шестеро людей — у важкому;
- решта постраждалих — у стані середньої тяжкості чи отримали легкі травми.
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