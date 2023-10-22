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Российские захватчики утром 22 октября обстреляли Купянск, фото: «Новости.LIVE»

Рашисты утром обстреляли Купянск — трое раненых

22 окт 2023, 09:41
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Росіяни сьогодні, 22 жовтня, близько 7.00 обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.


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Сталося влучання у житлові будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було поранено трьох людей:

  • 15-річна дівчина 15 років та 63-річна жінка госпіталізовані у важкому стані;
  • 17-річний підліток госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, вчора, 21 жовтня, близько 22.15 рашисти завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківського району. В результаті будівля термінала була зруйнована, сталася пожежа. Шестеро людей загинули. Ще 16 людей зазнали поранень:

  • двоє перебувають у вкрай важкому стані;
  • шестеро людей — у важкому;
  • решта постраждалих — у стані середньої тяжкості чи отримали легкі травми.

Источник: Ракурс


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