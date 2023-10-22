Рашисты утром обстреляли Купянск — трое раненых

Российские захватчики утром 22 октября обстреляли Купянск, фото: «Новости.LIVE»

https://racurs.ua/n188554-rashisty-utrom-obstrelyali-kupyansk-troe-ranenyh.html

Ракурс

Росіяни сьогодні, 22 жовтня, близько 7.00 обстріляли місто Куп’янськ Харківської області.

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Сталося влучання у житлові будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що внаслідок обстрілу було поранено трьох людей:

15-річна дівчина 15 років та 63-річна жінка госпіталізовані у важкому стані;

17-річний підліток госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, вчора, 21 жовтня, близько 22.15 рашисти завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по терміналу «Нової пошти» у селищі Коротич Харківського району. В результаті будівля термінала була зруйнована, сталася пожежа. Шестеро людей загинули. Ще 16 людей зазнали поранень: