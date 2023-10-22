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Рашисты 21 октября нанесли ракетный удар по терминалу «Новой почты» в Харьковской области, фото: ГСЧС

Последствия ракетного удара по терминалу «Новой почты» на Харьковщине показала ГСЧС (ФОТО)

22 окт 2023, 08:40
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Російські загарбники вчора, 21 жовтня, ввечері завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» у Харківському районі Харківської області.


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В результаті, за попередніми даними, шестеро осіб загинули, ще 16 постраждали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також в результаті ракетного удару сталася значна руйнація будівлі термінала, пошкоджені сім вантажних автомобілів та два напівпричепи.

На об'єкті спалахнула пожежа на площі близько 300 кв. м. О 00.14 22 жовтня її було ліквідовано.

У прес-службі компанії «Нова пошта» зазначають, що влучання сталося у Харківський інноваційний термінал.

Є загиблі та поранені, зокрема важкі. У них не було шансу встигнути добігти до укриття, бо сирени прозвучали за секунди до, — зазначають у компанії. — Нова пошта оголошує день трауру. Ми будемо працювати та вшановувати кожного загиблого героя Нової пошти. Кожного загиблого в цій війні.

Рашисти 21 жовтня завдали ракетного удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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